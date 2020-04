Novedades Crazyminds: Frank Ocean, Andrew Bird, Belako, Empress Of, TOPS…

A pesar de los atrasos de lanzamientos tanto nacionales como internacionales que parece que abundarán durante todo el mes de abril, comenzamos repasando las novedades de la semana poniendo la lupa sobre los singles que han marcado el sonido de la semana y, concretamente, de este viernes de novedades.

Destaca la subida a plataformas de dos baladas de Frank Ocean, Cayendo y Dear April, que hasta ahora solo podían escuchar los fans que hubiesen comprado el vinilo del sencillo en la web del artista. Sorprende el uso del castellano en la primera canción. Ambas dan protagonismo a la voz del artista, que se lamenta o se recrea acerca del amor, sobre guitarras y una base electrónica suave.

Otra gran voz internacional que comparte nueva música esta semana ha sido Andrew Bird. Un tema que llevaba guardado durante un año y ahora ve la luz para cuestionar la moralidad de la sociedad norteamericana: Capital Crimes se pregunta «Where’s The Shame?» y avanza entre diferentes secciones sonoras: desde la guitarra acústica hasta una línea de bajo funky o una instrumental de violines virtuosos y piciccatos. Aunque el tema fue escrito en relación con la pena de muerte, Bird también la dirige hacia “parte de la retórica” relacionada con la pandemia actual. Así lo explica en sus redes sociales.

En España, destacan nuevos temas de Belako, que siguen presentando su próximo disco ahora con marinela2017: una pseudo balada que revienta en punk. Diego Ibáñez de Carolina Durante y Jota de Los Planetas alían sus voces, sus sonidos, y sus personajes artísticos despechados en La Canción Que No Te Mereces. También con un toque melancólico encontramos A2, tema que sigue ahondando en el universo de Apartamentos Acapulco y que ahora suben a plataformas digitales, aunque ya lo habían compartido hace semanas en su canal de YouTube.

Desde Cataluña destacamos el single Renaldo & Clara —con La finestra—, que pone en diálogo un bajo funky con adornos y jugueteos electrónicos. También interesante la versión metafísica del Petit de Cal Eril sobre Close To Me de The Cure. Una nueva forma de acercarse a conocer uno de los mejores grupos que tiene el noreste peninsular ahora mismo. Más artistas como mori, Nueva Vulcano o Mujeres han compartido nuevos temas también esta semana.

Nuevos discos

I Feel Alive de TOPS | Es el álbum más nítido de los británicos hasta la fecha. Melodías relucientes y un pop vintage brillante les permiten cristalizar y regodearse en los sonidos ochenteros que llevan rondando desde hace ya casi una década.

If You’re Dreaming de Anna Burch | El segundo trabajo de Burch nos lleva por el camino del folk-rock más cálido y de autor. La progresión natural de las letras y los sonidos avanzan a través de una narrativa conceptual sobre el regreso, el descanso, la introspección. Canciones que te mecen y te invitan a pararte, aderezadas por la cristalina voz y la sencillez —donde, muchas veces, está el gusto—. Necesario para estos tiempos.

I’m Your Empress Of de Empress Of | La artista estadounidense afirma su individualidad y exorciza una ruptura a través de hitos electropop afilados, bailables y futuristas. Melodías adictivas vehiculan emociones y hay hueco para la sorpresa, donde se cuelan ritmos y riffs de salsa entre sampleos con la voz de su madre.

También estrenan M. Ward, Black Atlass, Purity Ring, Peach Pit, M. Ward, Yves Tumor o Mystery Jets.