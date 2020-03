Novedades Crazyminds: discos, singles y debuts de la semana

El viernes. Ese día de la semana en que tus playlists se renuevan y tus historias de Instagram se llenan de gente compartiendo novedades recién salidas del horno. Para ayudarte a navegar este mare magnum de sonidos y recomendaciones, te traemos un resumen de lo mejor que ha dado la nueva hornada de música semanal.

Nuevos álbumes

En primera línea de este viernes está el estreno de Triángulo de Amor Bizarro, álbum homónimo de la banda gallega. Los santiagueses siguen reinventándose, esta vez dejando un poco de lado el camino del ruido para alcanzar un sonido relativamente más pop y desnudo, a través del que contar sus historias. También estrenan álbum Niños Mutantes: Ventanas nace, según ellos mismos, bajo la premisa de no repetirse. ¿Lo habrán conseguido? Destaca también el nuevo trabajo de Erik Urano, Neovalladolor: pieza distópica entre el rap y la electrónica, con la mirada puesta en la sátira social y en sonidos internacionales.

Ve la luz en España el proyecto solitario de Martín Muñoz: Mon Dvy, con el trabajo En el punto de ira, adelantado por tres magnéticos singles donde hip hop se abre paso entre ambientes orgánicos, pop y electrónica.

Alejándonos en geografía y estilo musical, llega desde Boston el cuarto trabajo de estudio de Vundabar, Burned Off. Destaca también el nuevo trabajo de The Weeknd, After Hours, sucesor del aclamado My Dear Melancholy.

Dos grandes veteranos están de estreno: primero, Brian Eno, padre de la música ambient, se ha aliado con su hermano Roger en una nueva entrega llamada Mixing Colours; segundo, Morrisey estrena un auto reflexivo I Am Not A Dog On A Chain. Habrá que digerir ambos trabajos para ver cómo dialogan y se integran en la carrera de ambos veteranos de la música.

Singles

Viva Belgrado vuelven hoy, después de cuatro años, con el primer adelanto de su próximo trabajo: Bellavista, un tema próximo en sonido a Guillotinas o Por la mañana, temprano. Parece que el angst y la intensidad estarán aseguradas, pero habrá que ver de qué manera las desarrollan en este próximo trabajo.

El dream pop nacional tiene una nueva entrada a sus listas con el nuevo single de Fábrica de Espejos, La Fiesta, adelanto de un trabajo que llegará previsiblemente en los próximos meses. Se acerca también a los ambientes expansivos el dúo madrileño Marcos y Molduras, que presentan Un Nuevo Año con el que bajan las revoluciones para acercarse a la balada y dejarse llevar por sonidos más melancólicos. También en la capital, Niña Polaca se ponen melancólicos en clave garagera con su Madrid Sin Ti. Por su parte, St. Woods presentaba ayer el desgarrador vídeo para A Part From God, íntimo single que entronca directamente con la línea más internacional y mainstream del indie folk actual.

Con nuevo vídeo entre manos, y mirando a las raíces desde una perspectiva súper personal encontramos también el nuevo adelanto de Sara Zozaya, Benetan, quien sigue labrando un personalísimo folk-rock entre el euskera y el inglés, para presentar los singles de su próximo EP, (I). En esta ocasión, acompañada de la voz del veterano cantautor vasco Benito Lertxundi. Entre la claridad y la oscuridad emerge una propuesta bastante única y personal en España.

Otros artistas, como Zahara y Xoel López, también han compartido nuevos temas. La primera estrena sus Canciones Confinadas con Echo de menos, mientras que el segundo sigue presentando adelantos de su cuarto trabajo. Esta semana ha sido el turno de la balada al piano, Joana, acompañado de un clip que puedes ver aquí.

Para canciones confinadas, escuchar también el nuevo EP folk de los catalanes Ran Ran Ran. Cançons Confinades: Una Odissea En El Temps hace que se pare el tiempo a base de voz y sonidos acústicos que van desde la tranquilidad y el susurro, hasta el semi-bailoteo rockabilly.

Debuts: Anna Andreu, La Claridad

Debutan también esta semana dos nuevos proyectos. El primer adelanto de Anna Andreu, que llega con un sonido enérgico y juguetón, en su Torrent Sanguini. Si a alguien le suena la voz y el nombre, es porque la catalana ya formó parte del dúo Cálido Home, con el que lanzó dos álbumes entre 2013 y 2016. Ahora llega el adelanto de su primer trabajo en solitario: Els Mals Costums. Su timbre cautivador, junto a un sonido que recuerda al folk-rock internacional, hacen de ella un nombre a tener muy en cuenta en los próximos meses.

La Claridad se presentan también al mundo con su single de debut La Orilla. Un sonido pop suave, inocente, con toques jangle y silbidos. Un bálsamo para estos días de cuarentena que deja ganas de seguir conociendo el porvenir de la formación integrada por Irene López (Valdivia), Manuel López, Marta España y Javier Sierra.