Escucha “Is Everybody Going Crazy?”, la nueva canción de Nothing But Thieves

La banda Nothing But Thieves publicaron ayer su nuevo single Is Everybody Going Crazy? que ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Is Everybody Going Crazy? es la primera nueva música de la banda desde la publicación de su EP de 2018 What Did You Think When You Made Me This Way y su aclamado álbum de 2017 Broken Machine, que alcanzó el número 2 en la lista de álbumes del Reino Unido.

Producido por Mike Crossey (The 1975, Arctic Monkeys y Wolf Alice), la banda regresa con un sonido muy fresco. Abriendo con un riff de rock, el tema se lanza en la triunfante y versátil voz del cantante Conor, intensamente eufórica, que se convierte en un frenético y oscuro coro pop que se disfrutará tanto en la pista de baile como en los estadios. Líricamente habla de una fracturada y apenas reconocible civilización y del deseo de escapar.

“Hay una tranquila tristeza en los versos. El personaje de la canción no entiende el mundo que le rodea ni se relaciona con la gente que está en él. Lo que una vez pensaron que eran los principios o la moral que debían seguir ya no parecen aplicarse. Otros parecen deleitarse con la locura. En un lugar como ese, te hace darte cuenta de que necesitas algo a lo que aferrarte, como un ancla. Hay algunos elementos de escapismo a lo largo de la canción, ya sea a través de otra persona, robando un momento para apagar o cambiando su mentalidad“, dice la banda.

Los últimos años han sido un gran viaje para Nothing But Thieves. Con más de 700.000 álbumes vendidos y 750 millones de streams hasta la fecha, han acumulado un amplio y leal grupo de seguidores por su impactante sonido de alt rock, consolidándose como una de las mejores bandas de rock del mundo.

La banda ha actuado en programas de televisión de EE.UU. como James Corden y Jimmy Kimmel, después de que su debut se convirtiera en el debut más vendido de una banda de rock del Reino Unido en los EE.UU. en 2015. Este año podremos disfrutar de la banda en España en el Mad Cool Festval el próximo 10 de julio.



Nothing But Thieves son Conor Mason (voz, guitarras), Joe Langridge-Brown (guitarras), Dominic Craik (guitarras, teclado), Philip Blake (bajo) y James Price (batería).