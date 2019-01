¿Cómo está el NOS Alive 2019 ahora mismo?

Estamos a finales de enero y es buen momento de hacer una revisión sobre cómo está el festival portugués ahora mismo. Especialmente si tenemos en cuenta su forma de confirmar bandas: de una a una día sí y día no. De hecho, este formato nos incitó a crear nuestras 5 (+1) opciones de bandas que se confirmarían para esta nueva edición, llevando ya dos acertadas.

Así, para servirnos tanto a nosotros como a ti, a continuación tienes la organización definitiva (hasta ahora) que te muestra cómo se están definiendo los escenarios principales del NOS Alive. De esta forma, tras las últimas confirmaciones, el cartel para su edición de 2019 está quedando de la siguiente forma:

Día 11

Día 12

Día 13

Además de los principales reclamos, anunciados los primeros (como Bon Iver, The Cure y The Smashing Pumpkins), ya podemos ir seleccionando algunas de esas bandas por las que el festival portugués suele apostar año tras año: H.E.R, Saint JHN, Jorja Smith, Bob Moses y Rolling Blackouts Coastal Fever. Cuando esté el cartel casi completo, tocará hacer listado de recomendaciones… esperamos poder hacerlo pronto, la verdad.

Recordamos que las entradas y abonos para el NOS Alive, festival celebrado en Algés (Lisboa), llevan ya bastante tiempo a la venta e incluso para esta nueva celebración han dado a conocer la posibilidad de adquirir pack con cercanías o pack con acceso al camping.