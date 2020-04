NOEL GALLAGHER’S HIGH FLYING BIRDS – BLUE MOON RISING [EP]

Sea lo que sea lo que estabas esperando encontrar en el último EP del mayor de los hermanos Oasis, lo vas a encontrar. Blue Moon Rising es el cuarto EP de Noel Gallagher en solo un año, y parece completar la trilogía que empezaron Black Star Dancing (2019) y This Is The Place (2019). Sin embargo, el artista ha cegado todas nuestras esperanzas de ver un disco completo salir como el número principal de esta coreografía de sencillos: ha anunciado, de hecho, que tiene intención de alejarse de la vida musical durante un tiempo. Una lástima, pero al menos tenemos material con el que entretenernos mientras tanto.

Blue Moon Rising se constituye en tres temas y dos remasterizaciones de la canción homónima. Y, aunque todos sabemos que la intención de Noel siempre está lejos de complacer al que escucha, lo cierto es que el EP está preparado para satisfacer las ansias de todo tipo de oídos. ¿Que quieres oír los ritmos electrónicos, hippies y de pop cósmico que Gallagher ha explorado durante los dos EPs anteriores? Lo tienes. ¿Que prefieres el ritmo incombustible y buenrollero que hemos visto abordar la industria musical en los últimos 10 años? También vale. ¿Buscas Oasis en vena? Blue Moon Rising también lo tiene.

La canción que da nombre al disco, Blue Moon Rising, nos engaña y juega a hacernos creer que vamos a ver un EP plagado de influencias de los dos números pasados. Con una voz lejana y envolvente, Gallagher nos atrapa creando un escenario de after a las 6 de la mañana.

Podemos sentir las ampollas en los pies fruto de una noche larga, el latido rítmico del bajo en los oídos e incluso la charla filosófica clásica de un amanecer que llega demasiado pronto en líneas como «The deeper you get, the more that you’ll regret». La influencia de la new wave se palpa en ese ritmo tan New Order que tiene quizá una pizca de los Talking Heads. Pero no alcanza su apoteosis hasta la reflexión de 7 minutos del EP (Blue Moon Rising – The Reflex Revision).

El segundo tema rompe de cuajo con este estilo, aunque decide mantener el tono colorista. En Wandering Star encontramos una canción imposiblemente invernal que se ha lanzado a la muerte del invierno. Entre los ritmos de balada pop, los la la la que la acompañan y la compañía continua de las campanas, esta canción de amor no deja de parecer un poco villancico.

La pega que se le puede —y se le debe— achacar al tema es que, si bien tiene cierta similitud con obras de Oasis como podría ser It’s Better People, se queda a medio camino. La canción completa juega a un movimiento ascendente que nunca llega a romper con la gloria que Noel solía remendarlas.

Nada mejor para culminar el EP y complacer a los fans de Oasis que un cierre como Come On Outside. Dominada por un bajo mágico, recupera el rock canallita del combo Gallagher. Los ritmos lentos pero potentes acompañados de palabras semi rebeldes nos llevan de vuelta a la segunda década del grupo, con referencias como Some Might Say o The Hindu Times.

Como hecho a medida para fastidiar al mayor de los hermanos, se ha comentado en redes que Come On Outside habría ganado bastante con la voz de Liam en el estribillo. Y, mil perdones para Noel, pero, si hacemos el trabajo de imaginarnos el maullido del hermano menor, es cierto la canción se eleva a la categoría de himno.

Con todo, Blue Moon Rising se conforma como un trabajo sólido, potente y complaciente sin intención de serlo. Probablemente no diste mucho de la evolución que habría tomado Oasis de haberse mantenido unido. Y hay pocos cumplidos más grandes que ese.