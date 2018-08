Noel Gallagher se topa por sorpresa con el disco perdido que grabó con Amorphous Androgynous

A estas alturas, Noel Gallagher ya lleva una carrera en solitario más que consolidada con tres discos publicados, pero cuando todavía deshojaba la margarita entre lanzarse o no en solitario tras la disolución de Oasis, grabó un disco junto a Amorphous Androgynous que nunca llegó a ver la luz y que ya se daba por perdido.

Sorprendentemente, cuando parecía que el máster de la grabación del disco había sido destruido, o eso se nos había dicho hasta ahora, Noel Gallagher se ha encontrado una copia supuestamente perdida del mismo, y ahora no descarta que llegue a lanzarlo en algún momento en el futuro. De repente, hemos pasado de un disco que ya no existía y del que no quedaba rastro a uno del que existe ese máster, que no siquiera está en poder de Gallagher, y la copia que él mismo ha encontrado.

Sinceramente, hay algo que no nos cuadra y nos suena más a que en su momento no estaba convencido de publicarlo y se inventó toda esta historia, mientras que ahora el tiempo ha pasado y quizá esté cambiando de opinión y queda muy mal decir que todo era mentira. Sin embargo, esto no es más que una opinión.

Quizá más adelante podamos escuchar temas como Shoot A Hole Into The Sun u otras canciones de este disco perdido. O a lo mejor volverán a preguntarle en un par de años y se habrá vuelto a destruir en un incendio doméstico o en algún triste incidente que haga que, de nuevo, las canciones queden destruidas y perdidas en el olvido para siempre.

Los planes para Noel Gallagher en 2018

Para los próximos meses, Noel Gallagher seguirá presentando su último trabajo Who Built The Moon? en directo en una gira por Reino Unido e Irlanda. Este verano, pudimos verle en España dentro de la programación del Bilbao BBK Live, donde fue uno de los principales atractivos.

Antes de verano, presentó el último videoclip hasta la fecha correspondiente a este disco, el single She Taught Me How To Fly, que junto al resto de temas del disco han conseguido para el mayor de los Gallagher una nominación al Mejor Disco del Año en los prestigiosos Mercury Prize británicos.