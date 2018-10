Noel Gallagher da detalles sobre su nuevo álbum

Noel Gallagher ha declarado que está trabajando duro en su próximo álbum en solitario que ha definido como disco de los 70 y espera lanzarlo el año que viene.

El artista británico (recientemente ganador de dos premios de la revista Q) estuvo presentando ante la prensa su libro Any Road Will Get Us There (If We Don’t Know Where We’re Going) en Kings Place, Londres, el cual será publicado el 1 de noviembre.

Hablando con la audiencia, el ex guitarrista de Oasis dijo que había estado en los icónicos estudios Abbey Road de Londres en las últimas semanas y que continuará trabajando en el álbum con el productor David Holmes después de su próxima gira en Sudamérica.

Acerca de lo que lo ha inspirado, Gallagher contó que siempre le había preocupado la creciente división entre el público y el artista que tiene éxito. Nadie va a hacer un álbum interesante sobre ser una estrella de rock que vive en Primrose Hill, comentó, a lo que añadió que había estado viendo a amigos y figuras de la infancia para inspirarse en sus nuevas canciones.

Noel también dijo que buscaría retomar la naturaleza más experimental de su trabajo con David Holmes en Who Build The Moon, revelando que escribiría más en el estudio y se apoyaría menos en los trucos que había usado en el pasado con Oasis o su trabajo solista anterior.

Cuando se le preguntó como será el sonido de las canciones escritas hasta el momento, respondió: “Disco de los 70 y como el principio del mundo”.

El cantante contó que había estado escribiendo canciones con el bajo: “Es increíble, le quita toda la emoción y le da un poco más de ritmo, pero me encanta, así que eso es lo que estoy haciendo en este momento. Lo que estoy escribiendo ahora suena como The Police, The Cure o como si The Police y The Cure estuvieran en una banda juntos”.

Asimismo también declaró: “A menudo les he dicho a la gente de mi banda: Ninguno de nosotros es el mejor del mundo en nada, ¿sabes a qué me refiero? Somos un grupo, hacemos este ruido y a la gente le encanta. No soy el mejor cantante, no soy el mejor guitarrista, pero soy el mejor en el maldito mundo de ser yo. Todas estas personas pagan por ser yo, así que es muy fácil”.