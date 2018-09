Noel Gallagher anuncia la publicación de su primer libro

Fans de Oasis y Noel Gallagher, ya tenéis una nueva razón para ahorrar de cara a noviembre. El mayor de los Gallagher ha anunciado el lanzamiento de su primer libro, que se titulará Any Road Will Get Us There (If We Don’t Know Where We’re Going) y saldrá a la venta el 1 de noviembre.

Coming to you November 1st… 'ANY ROAD WILL GET US THERE (IF WE DON’T KNOW WHERE WE’RE GOING)’ tells the epic behind the scenes tales of NGHFB's biggest world tour to date in photos.

Pre-order the book here ▶ https://t.co/1wGTiP40gJ pic.twitter.com/ktIxwtMbsL — Noel Gallagher (@NoelGallagher) September 19, 2018

A través de este lanzamiento, el cantante y guitarrista contará la historia de su última gira presentando su disco Who Built The Moon?, así como el proceso de composición y grabación del mismo, todo ello ilustrado con numerosas imágenes exclusivas del fotógrafo Sharon Latham.

Aquí en España ya es posible reservarlo a través del siguiente enlace, y es que es bastante apetecible, aún más tras leer la sinopsis oficial: “El primer y único libro oficial del hombre responsable de más de 70 millones de ventas de álbumes en todo el mundo: Noel Gallagher. Esta es la historia desde dentro de la gira mundial más grande de Noel con su banda The High Flying Birds y la realización de su álbum aclamado por la crítica ‘Who Built The Moon?’. Uno de los artistas más influyentes y amados del Reino Unido, Noel ha tenido un año trascendental, con su tercer álbum en solitario alcanzando el número uno y una gira de 72 fechas en todo el mundo, y este libro documenta cada paso del viaje. A través de la lente del ex fotógrafo oficial del Manchester City, Sharon Latham, a quien se le otorgó acceso sin precedentes, este es un Noel Gallagher como nunca habías visto antes. Supervisado por el propio protagonista, el libro contiene cientos de imágenes hermosas, tanto desde el escenario como de la vida fuera del mismo que llevan al lector a Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Europa y el sudeste asiático, junto con entrevistas y anécdotas de Noel y las contribuciones de su banda y su equipo. Un libro imprescindible para los fanáticos que quieren unirse a uno de los más grandes héroes de la música a través de uno de los momentos más memorables de su vida“.

Desde luego, nosotros nos lo pensamos leer.