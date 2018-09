No te pierdas a Noel Gallagher y a Paul Weller versionar a The Jam y los Beatles

Hay pocas cosas que nos gusten más que ver a dos grandes estrellas juntas en un escenario, bueno mentira, existe algo mejor: que estas dos estrellas versionen a dos grandes grupos.

En esta ocasión os hablamos de Paul Weller y Noel Gallagher y su colaboración en el Downs Festival en Bristol, que nos han deleitado con dos covers, nada más y nada menos que de The Jam y los Beatles.

La primera versión fue la reconocida Town Called Malice de The Jam, que hizo al público enloquecer, y es que no es para menos. Os adjuntamos el vídeo para que juzguéis por vosotros mismos.

Noel Gallagher and Paul Weller jamming to A Town Called Malice in Bristol tonight 📷 jojoharper pic.twitter.com/w7EXQDYfsh — Mainly Oasis (@MainlyOasis) September 1, 2018

Pero la cosa no quedó ahí, y es que si habéis tenido el gran placer de ver al mayor de los Gallagher últimamente sabréis que para cerrar su impecable set se atreve con uno de los grandes clásicos de los Beatles, nada más y nada menos que All You Need Is Love.

Sumad esto a tocarla de la mano de Paul Weller y tendréis lo que vivieron en el Downs Festival, parece que cuando estos dos se juntan surge la magia y la verdad que no nos extraña.

Lo admitimos, tenemos un poco de envidia de todos los que pudieron vivir semejante privilegio. ¿Se repetirá en un futuro? Ojalá sí y podamos vivirlo.