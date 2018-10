Nirvana volvió a los escenarios con seis canciones e invitados de lujo

A mediados de la semana pasada, empezó a surgir el rumor de una posible reunión de los miembros supervivientes de Nirvana en el escenario del CalJam Festival 2018, y finalmente, las expectativas se hicieron realidad. Aprovechando que Dave Grohl y Pat Smear actuaban con Foo Fighters y Krist Novoselic con su banda They Look Like Giants, el trío volvió a subirse a un escenario para interpretar un total de seis canciones juntos, como ya hicieron en 2014 cuando fueron admitidos en el Salón de la Fama Del Rock and Roll.

La histórica actuación incluyó 6 canciones en las que estuvieron muy bien acompañados, al igual que en aquella noche de 2014, por Joan Jett, John McCawley de Deer Tick y Brody Dalle de The Distillers. Las canciones elegidas fueron Serve The Servant, Scentless Apprentice e In Bloom (con John McCauley), Breed y Smells Like Teen Spirit (con Joan Jett) y finalmente All Apologies (con Joan Jett y Brody Dalle).

La verdad es que sería una magnífica noticia que en algún momento existiese una grabación oficial del concierto, pero por ahora nos tenemos que conformar con los vídeos de los afortunados que pudieron verlo y vivirlo en directo. Aquí os los dejamos: