Nick Waterhouse anuncia cuatro fechas en España

El estadounidense Nick Waterhouse nos vendrá a presentar en noviembre su cuarto disco, titulado “Nick Waterhouse” y que se publicó en marzo. Concretamente, actuará el 31 de octubre en Santander (Escenario Santander), el 1 de noviembre en Benidorm (en Penélope y dentro del Funtastic Dracula Carnival, que este año celebrará su 13ª edición), el 2en Madrid (But) y el 3 en Barcelona (Apolo). Las entradas para estos cuatro conciertos se pondrán a la venta este viernes 31 de mayo a las 11 horas.

Descrito al principio de su carrera como un hombre joven que hace viejo rhythm´n´blues, Nick Waterhouse se ha convertido en un icono de los activistas de sonidos anteriores al rock´n´roll, pero facturados, eso sí, desde el presente y con una energía y una prestancia actuales. Nacido en el sur californiano a finales de los 80, creció marcado por las preferencias clásicas de sus padres en cuanto a soul, blues y rock. Fue cultivando esa tendencia primero en sus años de instituto (cuando formó su primera banda, The Intelligista) y después cuando se trasladó a San Francisco y trabajó de dependiente en una tienda de discos vintage (una historia muy en la línea del libro “Alta fidelidad” de Nick Hornby). Y así llegó el momento del primer single, “Some Place”, que voló rápido entre coleccionistas de rhythm´n´blues actual, y luego un EP de cinco canciones, “Is That Clear” (2011). Al año siguiente, LP de debut, “Time´s All Gone”. El segundo, “Holly”, llegó en 2014. Y entre ambos se dedicó a producir la psicodelia garagera de Allah-Las. Con “Never Twice” (2016) -saludado por ´Vogue´ como “el segundo advenimiento del soul”– completó su primera trilogía. Lo hizo aportándole a la banda más espacio que en sus trabajos previos, con solos del órgano y el saxo tenor en nueve de sus diez cortes, y refinando su sonido. Durante esos tres álbumes Nick fue borrando fronteras entre lo clásico y lo contemporáneo, añadiendo toques de sucinta modernidad (su réplica a los años 50 y 60) a lo que podríamos llamar la versión indie de Chris Isaak. El 8 de marzo de este 2019 ha llegado su cuarto trabajo, de título homónimo, grabado en los estudios Electro-Vox Recorders de Los Ángeles y coproducido entre el propio Waterhouse y Paul Butler (Michael Kiwanuka y St. Paul And The Broken Bones).

Entre quienes han colaborado en su creación, Bart Davenport, el percusionista Andres Renteria (Flying Lotus, Father John Misty), el flautista Ricky Washington (padre de Kamasi Washington) y los saxofonistas Paula Henderson (Gogol Bordello) y Mando Dorame (JD McPherson). Que Nick Waterhouse haya decidido bautizar a este trabajo con su propio nombre es un reflejo de que estamos ante la obra que muestra de manera más profunda su firmamento emocional y cultural: la música de Irma Thomas y Chico Hamilton, las películas de Robert Siodmak y Adam Curtis, los buenos y malos tiempos en San Francisco, Detroit y Los Ángeles.

Fechas de la gira

31 Oct – SANTANDER – Escenario Santander – Entradas: http://www.houstonpartymusic.com/entradas-nick-waterhouse-santander-octubre-2019/

1 Nov – BENIDORM – Funtastic Dracula Carnival – Entradas: https://funtasticdraculacarnival.net/es/

2 Nov – MADRID – Sala BUT – Entradas: http://www.houstonpartymusic.com/entradas-nick-waterhouse-madrid-noviembre-2019/

3 Nov – BARCELONA – Sala Apolo – Entradas: http://www.houstonpartymusic.com/entradas-nick-waterhouse-barcelona-noviembre-2019/