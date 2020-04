Nick Cave and The Bad Seeds anuncian sus nuevas fechas para Madrid y Barcelona

Tras verse obligados a aplazar su gira, Nick Cave and The Bad Seeds anuncian hoy nuevas fechas. Los conciertos previstos para el 25 de abril en el WiZink Center de Madrid y el día 26 en el Palau Sant Jordi de Barcelona pasan a celebrarse en 2021. Las nuevas fechas son el 23 de mayo de 2021 en el WiZik Center de Madrid y el día 27 de mayo de 2021 en el Palau Sant Jordi de Barcelona.



Las entradas adquiridas para los conciertos aplazados son válidas para estas nuevas fechas, por lo que no es necesario realizar ningún cambio. Asimismo, ya están disponibles las entradas para los nuevos conciertos a través de doctormusic.com y entradas.com. El precio oscila entre los 48 Euros y los 94 Euros (gastos de distribución no incluidos).

El decimoséptimo álbum de estudio de Nick Cave and The Bad Seeds, Ghosteen, veía la luz en octubre de 2019 y ha sido recibido como su mejor trabajo hasta la fecha. En directo, es considerada como una de las mejores bandas del mundo.