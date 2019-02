Nick Cave colabora en el debut discográfico del autor Larry ‘Ratso’ Sloman

El músico australiano participa en Our Lady Of Light, una de las canciones incluidas en el primer álbum del autor neoyorquino Larry ‘Ratso’ Sloman. Nick Cave colabora así en un debut discográfico que llegará al mercado el próximo mes de abril.

El disco Stubbon Heart contiene ocho temas originales de ‘Ratso’, además de una versión del tema de Bob Dylan Sad Eyed Lady Of The Lowlands. Nick Cave no es el único artista que aparece en los créditos del trabajo. John Cale ha coescrito algunas de las canciones y nombres como Warren Ellis, Sharon Robinson, Yasmine Hamdan o Imani Coppola también están presentes.

‘Ratso’ escribió en el pasado algunas letras de John Cale. Además, ayudó al cantante de Red Hot Chili Peppers, Anthony Kiedis, y a Peter Criss de Kiss a escribir sus autobiografías.

Sin embargo, esta es la primera aventura musical del autor, quien ha explicado que ha sido un proyecto divertido. “Y siempre fue sobre las canciones. Han estado inactivas desde 1984. Merecían una vida“, ha añadido ‘Ratso’ Sloman.