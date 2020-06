Escucha “Vacancy”, una nueva canción del disco perdido de Neil Young

Ya sabíamos que Neil Young tiene previsto publicar su disco perdido Homegrown el próximo 19 de junio en Reprise Records. Desde este mismo momento, ya podemos escuchar un nuevo adelanto titulado Vacancy.

Sobre Vacancy, la nueva canción de Neil Young

Se trata del segundo adelanto del disco perdido de Neil Young después del reciente aperitivo que nos ofreció bajo el título Try.

Nosotros estamos a punto de descubrir cómo suena está canción, pero te recordamos que también puedes escucharla en plataformas de streaming.

Sobre Homegrown, el disco perdido de Neil Young

Se trata de un disco compuesto por 12 canciones que Young describe como “el puente nunca antes escuchado entre Harvest y Comes A Time“. Aunque fue grabado en 1975, nunca fue publicado oficialmente hasta ahora. Sin embargo, cinco de las canciones que incluirá sí que fueron publicadas en otros trabajos posteriores de Neil Young (Love Is A Rose, Homegrown, White Line, Little Wing y Star Of Bethlehem), no así los seis temas inéditos que completarán este trabajo como la recién estrenada Try.

Al respecto del lanzamiento, Young se ha disculpado y ha afirmado que “este álbum Homegrown debería haber estado allí un par de años después de Harvest. Es el lado triste de una historia de amor. El daño hecho. El dolor de corazón. Simplemente no pude escucharlo. Quería seguir adelante. Así que me lo guardé, escondido en el baúl, en el estante, en el fondo de mi mente … pero debería haberlo compartido. En realidad es hermoso. Por eso lo hice en primer lugar.

A veces la vida duele. Sabes a lo que me refiero. Este es el que se escapó. Grabado en analógico en 1974 y principios de 1975 a partir de las cintas maestras originales y restaurado con amor y cuidado por John Hanlon.

Levon Helm está tocando la batería en algunas pistas, Karl T Himmel en otras, Emmylou Harris cantando en una, Homegrown contiene una narración, varias canciones en solitario acústicas que nunca se publicaron ni escucharon hasta este lanzamiento y algunas grandes canciones interpretadas con una gran banda de mis amigos , incluyendo Ben Keith, Tim Drummond y Stan Szelest. De todos modos, llegará en 2020, el primer lanzamiento de nuestro archivo en la nueva década. Ven con nosotros al 2020 mientras traemos el pasado”.