Neil Young anuncia “Songs for Judy”, un nuevo disco en directo

El cantante Neil Young acaba de anunciar la salida al mercado de un nuevo álbum en directo. Se llamará Songs for Judy.

Este nuevo álbum de Young marca el lanzamiento de la nueva marca de Young Reprise Records, Shakey Pictures Records. Será también la primera vez que el cantante incluya temas en directo en uno de sus discos. Estará compuesto de parte de las canciones grabadas durante su tour acústico en solitario del 1976, incluyendo la canción inédita No One Thems To You Know.

Compuesto por 22 canciones, lo nuevo de Neil Young saldrá a la venta el próximo 14 de diciembre e incluirá grandes canciones como The Needle and The Damage Done, Heart of Gold o The Losing End. Todos aquellos interesados pueden adquirirlo ya en preventa y se llevarán en descarga inmediata Campaigner, grabada en el concierto del 22 de noviembre de 1976 en Boston.

Para los más curiosos y por si no podéis esperar, aquí os dejamos la lista de canciones que compondrán este nuevo Songs for Jud, lo nuevo de Neil Young: