Nat Simons se pasa al castellano con ‘Segunda Piel’

Otra artista que parece que da el paso al cambio de idioma es Nat Simons. Los dos discos editados hasta la fecha por la artista estaban íntegramente cantados en inglés, pero ha sorprendido ahora con la publicación de su primera canción en castellano. Se trata de Segunda piel, una adaptación de su propio tema The Way It Is (extraído de su último trabajo (Light).

La pieza en cuestión ha sido grabada por Luca Petricca en los Estudios Reno de Madrid, contando con Ricky Falkner en labores de producción.

Segunda piel se ha presentado acompañada de un videoclip y parece ser un primer paso de una etapa en la que la artista madrileña tendrá más presente que nunca su propio idioma.