Nada Surf presentan su nuevo disco con “Something I Should Do”

Tres años han pasado desde que Nada Surf publicase un “You Know Who You Are” (Ernie Records, 2016) que mostraba a la banda norteamericana en estado de gracia, y que ese mismo año lo demostraría con el álbum en directo “Peaceful Ghosts” (Ernie Records, 2019). Ahora, el grupo que componen Matthew Caws, Daniel Lorca, Ira Elliot y su amigo y colaborador desde hace tiempo Louie Lino, tiene listo el que será su noveno álbum de estudio, que verá la luz el próximo 7 de febrero de 2020. “Never Not Together” (Ernie Records, 2020) ampliará, a través de canciones de rock melódicas y pegadizas con letras afiladas y sentidas, la visión humanista del mundo que tiene Nada Surf, en una colección de temas que exhibe la capacidad del grupo para evocar y reflejar grandes emociones forjadas con detalle, ya sea a través de solos de guitarra arrebatadores o voces susurradas. Uno de esos ejemplos es “Something I Should Do”, primer adelanto del que será el noveno álbum de Nada Surf: una canción de powerpop demoledora con una melodía insistente que les añade urgencia a sus ideas sobre la vida en el siglo XXI. “La empatía es buena, la falta de empatía es mala; las matemáticas sagradas dicen que nunca estamos no unidos: todos estamos unidos, es así y siempre será así”, asegura sobre este primer adelanto Matthew Caws, el líder de la banda, que ha recogido el concepto de “matemáticas sagradas” de unas declaraciones que Justin Vernon, líder de Bon Iver, realizó en el podcast Song Exploder acerca de la interconexión entre los seres humanos. El disco, que se grabó en los Rockfield Studios de Gales, donde han grabado algunos de sus álbumes más icónicos artistas de la talla de Iggy Pop, Oasis, Echo & the Bunnymen o los Flamin’ Groovies, entre otros; será presentado ante el público español a principios del mes de marzo, tan solo unas semanas después de que vea la luz, en una gira que los llevará por Valencia, Murcia, Madrid, Bilbao y Pamplona. Ahora, no esperes más y escucha esta nueva canción a continuación: