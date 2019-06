Nada Surf anuncian conciertos en 6 ciudades españolas para septiembre

Nada Surf se formó en 1992 en Nueva York, dando lugar a un estilo informal y artísticamente elevado que pronto ocuparía un lugar destacado en la escena del rock alternativo. Gran parte del talento compositivo del trío en el que consistía la formación inicial de la banda es gracias a Mathew Caws (cantante y guitarrista), creador de unas letras que se caracterizan por ser genuinamente honestas y con un punto sarcástico. A pesar del éxito de su primer largo en 1996, High/Low, seguido del de The Proximity Effect, dos años más tarde, no es hasta la publicación de su tercer largo y del tema Inside Love que la crítica mundial se rinde a sus pies. Let Go supone un antes y un después para el éxito de la banda, que no hará más que crecer y evolucionar desde entonces. La carrera de la banda continuaría con los álbumes The Weight is a Gift (2005), el aclamado Lucky (2008), The Stars are Indifferent to Astronomy (2012) y You Know Who You Are (2016) con los que han ido ganando adeptos y consolidándose como una de las bandas más importantes de las últimas decadas.

Con un total de ocho álbumes publicados, la banda triunfó por España con 2 sold out en Madrid y 1 en La Coruña el año pasado. En 2019 se preparan para entrar de nuevo en el estudio y grabar lo que será su próximo álbum que saldrá en enero de 2020, pero antes, nos visitarán en septiembre en las siguientes fechas: