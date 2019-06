Nace el Roster Movistar para potenciar el desarrollo de bandas y artistas nacionales

Movistar ha anunciado hoy un nuevo proyecto de mecenazgo cultural bautizado como Roster Movistar, una iniciativa que nace con el objetivo de elevar el talento musical y potenciar el desarrollo de bandas y artistas nacionales, tanto emergentes como consolidados, vinculados a varios géneros musicales, destacando el indie, el pop, la electrónica o la música urbana.

El Roster Movistar arranca con un plantel de artistas heterogéneo cargado de talento: Soledad Vélez, Urfabrique, Le Nais, Tercer Sol y Yana Zafiro darán los primeros pasos de esta iniciativa, a la que se unirán más grupos a lo largo del año. Una vez incorporados al roster, del que formarán parte durante un periodo de un año, los grupos recibirán apoyo económico para la creación de nuevo contenido artístico -un videoclip o un EP, por ejemplo- y también recibirán apoyo en comunicación y promoción.

Los integrantes del Roster realizarán durante estos doce meses al menos tres actuaciones programadas por Movistar, todas ellas con entrada gratuita previa retirada de invitaciones en las tiendas Movistar. La gira del Roster comenzará a finales de junio y su programación se irá anunciando en la futura página web y sus redes sociales.

Según Fernando Rascón, director del Roster Movistar, “la iniciativa abre una puerta a aquellas bandas del Mediterráneo que están deseosas de llevar a cabo su proyecto musical; nosotros queremos darles esa primera oportunidad: muy pronto abriremos una convocatoria para que otros grupos interesados puedan sumarse al Roster”.

Integrantes del Roster Movistar

Soledad Vêlez

Soledad Vélez es una cantante, música y compositora chilena instalada en Valencia que ha desarrollado su carrera musical en España, actuando en festivales como el FIB, Primavera Sound o BBK, entre los más de 600 conciertos que ha realizado entre España, Portugal, Reino Unido, Chile, Ecuador y México. La prensa la compara con PJ Harvey, Beach House o Florence and The Machine. Soledad Vélez posee el carisma, la magia, la elegancia, la personalidad o la seducción de las grandes artistas. Acaba de publicar ‘Nuevas épocas’, su cuarto álbum, calificado en los medios como uno de los mejores discos del 2018. Su discografía la componen dos Ep’s y 4 álbumes: el EP autoeditado ‘Four reasons to sing’ en 2010, el EP ‘Black Light in the Forest’ en 2011, en 2012 su primer álbum ‘Wild Fishing’ con la compañía valenciana Absolute Beginners y su segundo largo en 2013 titulado ‘Run with wolves’. En 2016 ficha por Subterfuge Records y publica su tercer álbum ‘Dance and Hunt’ al que incorpora electrónica y sintetizadores.

Urfabrique



Urfabrique son Javi y Pau junto a sus sintetizadores, sus cajas de ritmos, su flauta y su guitarra. Urfabrique es un cóctel de funk, house, disco y electrónica con espíritu indie-pop, una elegante propuesta bailable que se alinea con artistas como Chromeo, Daft Punk o Breakbot. El primer álbum de este dúo barcelonés ha sido premiado por iCat FM como sexto Mejor Álbum catalán de 2018. Su último single ‘Prejudice’ con IMB, ha sido elegido como base por JP Sunshine & Guim y Harvey Touch para sus próximos remixes. Y el sello francés Kitsuné, que ha trabajado con artistas como Phoenix, Two Door Cinema Club o Parcels, ha sido el responsable de su single ‘Walls We Build’. Urfabrique ha recorrido escenarios del Cruïlla Fesitval, de la Monumental de Barcelona, de la Sala Apolo o el Festival 2000 en París.

LE NAIS



Le Nais es una joven artista de Lleida afincada en Barcelona que escribe y compone, y ‘Dancing’ es su single debut. Después de muchos años en un conservatorio musical, se alejó de la música durante mucho tiempo, por una especie de desencanto pese a sentir la música como algo fundamental en su vida. Hasta que, desde el suelo del comedor de su casa, empieza a componer cada tarde con una guitarra, conectando con su parte más primitiva y sintiendo esa necesidad de expresarse a través de la música. Tras varios sucesos en su vida personal, empieza a escribir letras en forma de poesías que le sirven para entender y para expresar todo aquello que cuesta digerir, y a la vez, ver nacer sus primeras canciones.

TERCER SOL



Tercer Sol es un cuarteto valenciano que debutó en 2014; un sol negro presidía la portada de un disco de pop oscuro y psicodélico, plagado de ecos, loops y reminiscencias al universo sonoro de bandas seminales del space rock como Spacemen 3. En 2019, la banda valenciana integrada por Raúl Pérez (batería también en Wind Atlas), Almirante (guitarra y voz), Adrián Polo (bajo, sintetizador) y Miguel Molina (teclados) ha presentado un repertorio renovado plasmado en el LP ‘Lejos’, un viaje a través de distintos paisajes sonoros entre el noise pop y el post punk: líneas de sintetizador opresivas, guitarras chirriantes, una base rítmica fría y repetitiva, y una voz distante y ensoñada que encuentra su mejor versión en un directo potente y lleno de nervio.

YANA ZAFIRO



Yana Zafiro es una joven ucraniana de 21 años que reside en Murcia. Su desbordante creatividad le lleva a crear hits con enorme facilidad, con el EP ‘Mi perro se va a morir’ como carta de presentación donde cohabitan pop, bases electrónicas, ingenio y carisma. Yana no entiende de fronteras ni de etiquetas. En sus canciones mezcla castellano e inglés, se pasea por la electrónica o el pop de dormitorio, y además está conectada con la escena de fanzines y arte de su ciudad. En ‘Mi perro se va a morir’ reúne desparpajo y letras llenas de ingenio, ironía y alienación postadolescente.