Mystery Jets editan dos nuevos temas en formato vinilo

La banda británica Mystery Jets ha publicado en formato vinilo dos temas grabados en directo en los Metropolitan Studios de Londres: Stormborn y una versión del éxito de The Waterboys, The Whole of the Moon.

Ambos inéditos, Stormborn es uno de los temas que se quedó fuera de su último álbum, Curve of the Earth, publicado en 2016.

Distribuido por Banquet Records, el vinilo, de edición limitada, salió a la venta el pasado 26 de octubre bajo el nombre Live to Vinyl.

Según declaran en el comunicado oficial, se trata de una grabación en directo, abierta al público, en los Metropolitan Studios: “con la ayuda de los profesionales de los estudios en Chiswick, interpretamos un tema inédito de nuestro álbum Curve of the Earth, así como el clásico de The Waterboys, The Whole of the Moon. Ambas las tocamos dos veces, luego le pedimos al público opinión, para saber cuál de las dos interpretaciones merecía ser editada. Fue una experiencia estimulante, una oportunidad para disfrutar del momento musical genuinamente… sin ediciones, sin líos, sin auto-tune”.

Se trata del primer lanzamiento del cuarteto desde que en 2016 sacaran su sexto álbum, Curve of the Earth.