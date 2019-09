Mystery Jets estrenan canción inspirada por la multitudinaria Marcha de las Mujeres de 2017

El próximo 27 de septiembre podremos escuchar el nuevo disco de Mystery Jets, A Billion Heartbeats, y hoy nos presentan el tercer adelanto bajo el título History Has Its Eyes On You.

La canción está inspirada por la Marcha de las Mujeres que tuvo lugar en enero de 2017, un llamamiento global tras el que cientos de miles de mujeres salieron a la calle en ciudades de todo el mundo para defender sus derechos.

Así explica Blaine Harrison, cantante del grupo, el origen de la canción: “En aquel momento estaba en un viaje para componer en Islandia, quedándome en un remoto pueblo de pescadores que estaba muy alejado de la civilización. Una tarde estaba de excursión y cuando tuve señal telefónica, vi todas estas fotos que mis amigos compartían de la marcha, no solo en el Reino Unido sino en todo el mundo: fue la marcha más grande de un solo día en la historia de los Estados Unidos. Fue muy emotivo y de repente tuve una fuerte necesidad de regresar a casa y estar presente, de aparecer. Todo esto ha permeado hacia las letras de esta canción”.

Escucha esta nueva canción a continuación:

