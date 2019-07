My Morning Jacket estrenan una canción inédita escrita hace 20 años

La banda estadounidense publica este viernes 2 de agosto una reedición especial de su debut de 1999, ‘The Tennesse Fire’. Como anticipo de este lanzamiento conmemorativo, My Morning Jacket han estrenado una canción inédita, incluida entre los 16 bonus tracks del disco triple.

Se trata de la pieza “John Dyes Her Hair Red”, uno de los “primeros poemas” escritos por el líder del grupo de Kentucky, Jim James. El propio compositor y vocalista lo confirma en la nota de prensa y añade: “Siempre me ha gustado la idea de que una canción sea esta pequeña imagen o rompecabezas, y no necesariamente tener que ‘significar’ algo o girar sobre una gran historia o tener toneladas de letras lineales, sino más bien simplemente pintar una pequeña escena extraña“.

El músico también se refiere a cómo la letra del tema es uno de sus experimentos tempranos con la inclusión. “Siempre he tratado de hacer que mi música sea neutral en cuanto al género cuando se trata de amor o romance en su mayor parte, para que una persona de cualquier género pueda experimentar una canción y no sentirse excluida si uso ‘he’s’ o ‘she’s’ o lo que sea“, explica.

La nueva edición del debut de My Morning Jacket, que cumple 20 años, llega este viernes y cuenta con imágenes primigenias de la formación, dibujos y la secuenciación e ilustraciones originales del trabajo. El próximo 9 de agosto, la banda interpretará el largo íntegramente en el Teatro Capitol de Nueva York. La última referencia de estudio del grupo, ‘The Waterfall’, data de 2015.