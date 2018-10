Los Reyes Magos se han adelantado este año. My Bloody Valentine lanzarán nuevo trabajo el año que viene. Y como se suele decir ‘No quieres lentejas, pues toma dos tazas’, no sacan uno, sino DOS. Esa banda tétrica, que no acabas de entender, pero te flipa, que escucharías en bucle -como el temazo, aunque tópico Only Shallow– mientras te planteas la misma existencia. Ese mismo.

Un par de trabajos que estarían entre el EP y un ‘mini’ LP. Compuestos de 7-8 temas inéditos de la banda. Así lo ha confirmado Kevin Shields en una entrevista en Japón: “Estamos tratando de terminar un álbum corto de material… iba a ser un EP en el verano, pero decidimos no hacerlo y decidimos hacerlo más largo“. Aunque con retraso, ya que prometió que verían la luz en verano (y el otoño llegó), podríamos estar, por fin, ante el esperadísimo sucesor de m b v (2013).

Eso sí, aún hay canciones que grabar, así que tendremos que ser pacientes aunque, sinceramente, tras esperar 22 años entre sus dos anteriores discos, esto nos parece un juego de niños.