Muses Live, apostando por el talento femenino desde ya

Un nuevo proyecto, en este caso en forma de plataforma, ha nacido con intención de potenciar y poner en valor el talento joven musical femenino tanto de España como de Reino Unido. Muses Live surge ante la necesidad de potenciar la oferta y demanda de la música independiente.

Y es que el objetivo primordial es el de promocionar el talento joven internacional, sobre todo femenino. De esta forma la plataforma ofrece, desde el 31 de octubre, una programación de conciertos alternativa a la realidad presente en bastantes salas y festivales. Es decir, su finalidad es representar a artistas españolas y británicas de manera justa, ayudando a su promoción en ambos países a través de una programación conjunta.

El primer resultado se podrá comprobar este próximo 31 de octubre en la sala Costello de Madrid. En colaboración con Jägermeister, las dos primeras actuaciones dentro de esta nueva idea serán WEIA y Yasmin Leigh.

En cuanto a WEIA, esta formación está formada por Mireia Bellido y Winston Reeves (miembros también de Aloha Bennets). Tienen un sonido originado por la experimentación a través de diferentes sonidos y elementos como guitarras atmosféricas o sintetizadores magnéticos. Han publicado su primer EP, Long Island Iced Tea cuyo primer single es So Blue. Not Your Baby también es un nuevo sencillo de la banda.

Por otra parte, Yasmin Leigh se trata de una solista criada en la capital británica. Una propuesta multicultural y exótica gracias a diferentes mezclas de percusión, voz y melodías. Su último single, Dawn’s Early Light, es un fiel reflejo de todo ello. Y, casualmente, este 31 de octubre será la fecha en la que se publique su primer EP.

Las entradas del evento, que empezará a las 21h, las puedes comprar desde Ticketea y cuestan 6€ la anticipada y 8€ en taquilla. En ambos casos la entrada incluye consumición.