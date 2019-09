Muse celebrará el 20º aniversario de “Showbiz” con un boxset muy especial

Otra banda que celebra un aniversario muy especial este año es Muse. Los británicos cumplen 20 años desde que publicaran su debut Showbiz, y van a celebrarlo con un box set recordando tal fecha el próximo 6 de diciembre.

Incluirá 2 LPs tanto de Showbiz como de su sucesor Origin of Symmetry, 9 CDs con demos, grabaciones en directos y caras B de los comienzos del grupo, así como un libro en el que los tres integrantes comparten sus recuerdos de esta etapa inicial.

Id ahorrando para este lanzamiento o pidiéndolo por adelantado como regalo navideño.

Información sobre Muse

Compuesta por el guitarrista y cantante Matthew Bellamy, el bajista Chris Wolstenholme y el baterista Dominic Howard, la banda británica Muse fusiona en su música el rock progresivo, la electrónica y las tendencias experimentales de Radiohead. Los tres amigos comenzaron a tocar juntos a los 13 años. En 1997 adoptaron el nombre de Muse y publicaron su primer EP, titulado como la banda. El grupo llamó poderosamente la atención de la crítica y la industria discográfica gracias a su sonido poderoso y sus emocionantes presentaciones en vivo. Tras ser contratados en primera instancia por Maverick Records, la banda se pasó a Warner en 2002, compañía para la que editarían una serie de aclamados álbumes como Black Holes and Revelations, The Resistance y The 2nd Law. Más adelante, ya confirmados como uno de los grupos más exitosos y multitudinarios de la escena musical, lanzaron Drones y Simulation Theory, sus dos últimos trabajos hasta la fecha.

Fuente: Apple Music

Discografía de Muse

Simulation Theory (2018) Apple Music Spotify



The 2nd Law (2012) Apple Music Spotify



The Resistance (2009) Apple Music Spotify



Black Holes and Revelations (2006) Apple Music Spotify



Origin of Symmetry (2001) Apple Music Spotify



