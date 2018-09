Muse están a punto de lanzar nuevo videoclip para “Pressure”

Cada vez queda menos y vamos sabiendo más cosas del nuevo disco de Muse, Simulation Theory. Ahora, parece que el próximo single que escucharemos es Pressure, que además irá acompañado de un vídeo bastante retro que nos recuerda a la palícula Regreso al futuro, y por el teaser, el propio Matt Bellamy será el particular Marty McFly de esta pieza audiovisual, que de algún modo incluye algo de batalla, según vemos en la siguiente foto.

En una entrevista concedida por la banda para Radio X, han prometido que esta canción contentará a los fans más tradicionales de la banda, ya que es lo más parecido a un tema rock de los que han caracterizado a la banda a lo largo de su trayectoria, con un “riff diferente cada 10 segundos“.

De de este modo, compresor conoceremos el quinto adelanto de este trabajo después de The Dark Side, Thought Contagion, Something Human y Dig Down. Recordemos que Simulation Theory saldrá a la venta el 9 de noviembre y ha sido producido por Rich Costey, Mike Elizondo, Shellback y Timbaland. Ahora, solo nos queda esperar al disco final y al inminente anuncio de gira, que esperemos que de un modo u otro pase por nuestro país.

Tracklist de Simulation Theory de Muse:

1. Algorithm

2. The Dark Side

3. Pressure

4. Propaganda

5. Break It To Me

6. Something Human

7. Thought Contagion

8. Get Up and Fight

9. Blockades

10. Dig Down

11. The Void