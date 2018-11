Muse anuncian concierto único en Madrid el 26 de julio

Después de triunfar este fin de semana con un contundente directo en el estadio de San Mamés en Bilbao, Muse acaban de anunciar su retorno a nuestro país el próximo verano. Dentro de su Simulation Theory World Tour, el trío británico ha incluido una única fecha en España: el 26 de julio en el Estadio Metropolitano de Madrid.

Muse, formado por Matt Bellamy, Dominic Howard y Chris Wolstenholme está a punto de publicar su octavo álbum de estudio, Simulation Theory, del que ya se pueden escuchar los adelantos ‘Pressure’, ‘The Dark Side’, ‘Something Human’, ‘Thought Contagion’ y ‘Dig Down’ y que saldrá a la venta el 9 de noviembre. Su trabajo anterior Drones se publicó a mediados del 2015 y alcanzó el número 1 en 21 países, incluyendo su primer número 1 en Estados Unidos. En febrero 2016, Drones ganó el Grammy a Mejor Álbum de Rock. Desde sus inicios en 1994, Muse ya cuenta con 7 álbumes en estudio y ha vendido más de 20 millones de copias en el mundo entero.

Venta de entradas

Las entradas saldrán a la venta el 16 de noviembre a las 10h en www.livenation.es y www.ticketmaster.es (+red Ticketmaster). Además, los fans que hayan reservado el álbum Simulation Theory (solo a través de http://www.muse.mu ) antes del 9 de noviembre, tendrán prioridad y podrán comprar sus entradas el 13 de noviembre a las 10h. También los Titulares de American Express podrán disfrutar de una preventa en exclusiva a través de este link desde el miércoles 14 de noviembre a las 10h hasta el 16 de noviembre a las 09h59. Finalmente, los que estén registrados en www.livenation.es tendrán acceso a una preventa el 15 de noviembre a las 10h.