Muere de coronavirus Adam Schlesinger de Fountains of Wayne

Adam Schlesinger, bajista y fundador de la banda de power pop Fountains of Wayne, así como ganador del Grammy en 2009 por su trabajo en el Show de Colbert como compositor de las canciones del Especial de Navidad, y creador musical de la serie Crazy Ex Gilfriend ha muerto este miércoles 1 de abril a consecuencia del Covid-19.

Schlesinger se encontraba ingresado Schlesinger en un Hospital de Nueva York, según ha informado su abogado Josh Grier. Tenía 52 años y dos hijas y, según se ha sabido, llevaba varios días conectado a un respirador y bajo los efectos de sedantes.

Fountains of Wayne, de la que fue miembro fundador junto a Chris Collingwood, es una de las bandas icónicas del power pop y del geek rock de finales de los 90, primeros 2000, siendo su síngle más conocido Stacy’s Mom de su disco de 2003 Welcome Interstate Managers. La banda publicó su último trabajo Sky Full of Holes en 2007.

Schlesinger fue también el compositor de la banda sonora de la película de The Wonders, protagonizad por Tom Hanks y que hizo famosa el tema The Thing You Do.