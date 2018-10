Muere a los 72 años Geoff Emerick, ingeniero jefe de grabación de The Beatles

Geoff Emerick, quien fuese el ingeniero jefe de grabación de The Beatles en algunas de sus grabaciones más importantes, ha fallecido a los 72 años.

Su colaboración arrancó al comienzo de la trayectoria de la mítica banda con singles grabados en Abbey Road como Love Me Do, I Want To Hold Your Hand y She Loves You, cuando su trabajo impresionó a la banda que le pusieron al frente de grabaciones tan importantes en su trayectoria como Revolver, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, The White Album y Abbey Road.

Ayer, fue su propio representante quien confirmó la trágica noticia: “Ayer estaba volviendo de Arizona a Los Ángeles para recoger a Geoff y así poder transportar algunos discos de oro y placas de platino a nuestro show en Tucson. Mientras está hablando por teléfono, tuvo complicaciones y dejó caer el teléfono. Llamé al 911, pero cuando llegaron allí, ya era demasiado tarde. Geoff tenía problemas de corazón desde hace mucho tiempo y llevaba un marcapasos… Cuando es tu momento es tu momento. Perdimos una leyenda y un mejor amigo para mí y un mentor“.

Descanse en paz.