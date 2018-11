Morrissey vuelve a los escenarios tras seis meses con múltiples sorpresas

Morrissey ha vuelto a las escenarios después de seis meses y la cancelación de todas sus fechas en Reino Unido y Europa por razones “logísticas” dentro de la polémica que se levantó a su alrededor por sus declaraciones en los medios, que fueron interpretadas como racistas por algunos de sus comentarios.

El concierto tuvo lugar en California y pudimos ver al artista interpretando las canciones de su último lanzamiento, Low In High School, pero también algunos temas que llevaba años sin tocar tanto de su trayectoria en solitario como al frente de The Smiths.

Por ejemplo, como nos cuenta la revista NME, arrancó con William, It Was Really Nothing de The Smiths, canción que no tocaba desde 2007, y siguió sorprendiendo con temas como Hairdresser on Fire (primera vez desde 2004), Something Is Squeezing My Skull (primera vez desde 2009), Sunny (primera vez desde 1999), Is It Really So Strange? (de The Smiths y por primera vez desde 2009) y finalmente Break Up the Family (primera vez desde 2000).

Os dejamos con algunos vídeos de la noche que el público pudo grabar: