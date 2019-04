El cantante británico ex-Smiths lanza al mercado el próximo mes de mayo su primer álbum de versiones, California Son. Una de ellas, de la canción Wedding Bell Blues de Laura Nyro, la firma Morrissey junto al líder de Green Day, Billie Joe Armstrong.

La colaboración la ha estrenado el primero esta semana y se trata del tercer adelanto del disco que llegará el 24 de mayo. El LP incluye un total de 12 covers de clásicos de los años 60 y 70. En este caso, Wedding Bell Blues se popularizó en 1969 gracias a la banda de r&b 5th Dimension. Sin embargo, fue Laura Nyro quien escribió e interpretó la pieza por primera vez.

Morrissey estrenó oficialmente la versión en la BBC Radio 2 y saldrá en formato single el 10 de mayo. Será una edición especial, en un vinilo de 7” de color amarillo y con el tema Brow Of My Beloved en la cara b. Previamente, el músico compartió otros dos avances de su nuevo proyecto: It’s Over, de Roy Orbison; y Morning Starship, de Jobriath.