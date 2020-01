Moon Duo anuncian gira española con un total de seis fechas

Stars Are The Light, el luminoso séptimo LP de los exploradores de la psicodelia americana Moon Duo, supone una progresión hacia nuevos territorios. Tras la preocupación por lo transcendental y lo oculto que inspiró el psych-rock guitarrero de Ripley Johnson y Sanae Yamada, y que alcanzó su apoteosis con el doble Occult Architecture, Stars Are The Light sintetiza lo abstracto y lo metafísico con lo físico y terrenal.

Tomando la música disco y sus grooves como punto de partida, Stars Are The Light brilla con elementos del funk de los 70 y las raves de los 90. El característico tono de la guitarra de Johnson (también líder de Wooden Shjips) muestra su lado más lánguido y refinado, mientras que los sintes y voces soñadoras de Yamada pasan a un plano frontal para crear una percusividad espaciosa que invita al cuerpo a moverse al son de sus ritmos hipnóticos. Producido por Sonic Boom (Spacemen 3, Spectrum) en la sierra de Sintra – a la que los romanos llamaban “las montañas de la luna”)- , el exuberante paisaje y las poderosas energías lunares de la zona ejercen una fuerte influencia en el ambiente y las texturas del disco.

Influenciados por Spacemen 3, Suicide o Silver Apples, Ripley Johnson y Sanae Yamada forman Moon Duo en 2009. Desde entonces, los californianos han grabado media docena de discos, la mayoría de ellos para Sacred Bones, hogar entre otros de Zola Jesus, Marissa Nadler o John Carpenter.

En marzo, podremos disfrutarles en una completa gira que incluye las siguientes fechas: