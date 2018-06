Monkey Week anuncia los primeros nombres de su edición 2018

El festival sevillano Monkey Week vuelve un año más y ya ha presentado los primeros artistas confirmados en la programación de su décimo aniversario, que rendirá homenaje a su lema: “Descubre hoy las bandas del mañana”.

Este año, la música se apoderará de la Alameda de Hércules del 19 al 24 de noviembre en una programación que por ahora cuenta con los siguientes nombres: Maria Arnal I Marcel Bagés, Novedades Carminha, Pony Bravo, Toundra, Perro, Biznaga, Tomasa del Real, The Limboos, The Parrots, Perlita, Salto, Futuro Terror, Pet Fennec, Astropálido, Baywaves, Bittersweet, Coppermine, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Dreyma, El Imperio del Perro, Ex-Novios, José Casas y La Pistola de Papá, La BIG Rabia, Los Mejillones Tigre, Mounqup, Palo Alto, Raúl Cantizano, San Jerónimo, Terry Vs. Tori, The Magic MOR, Uniforms, Vera Fauna y Vita Insomne.

Los abonos ya están a la venta a través de Eventbrite con una oferta de lanzamiento con dos modalidades diferentes: un abono al precio de solo 40 euros (más gastos de gestión) para todos los conciertos y showcases; y otro abono al precio de 50 euros (más gastos de gestión) que incluye además el concierto de Maria Arnal i Marcel Bagés que tendrá lugar la noche del jueves 22 de noviembre y que servirá de pistoletazo de salida de las jornadas principales del festival. También se encuentran ya disponibles las entradas solo para este concierto, al precio de 15 euros (más gastos de gestión).

Todos los abonos y entradas se encuentran disponibles en este enlace…