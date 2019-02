Molly Burch anuncia conciertos en España y Portugal

Molly Burch, la cantante y compositora de Austin, Texas, vuelve a girar por España y Portugal para presentar su nuevo disco, First Flower. Será su segunda gira por la península después de la visita para presentar su debut en Captured Tracks en septiembre de 2017, y hoy tenemos confirmación de cuatro nuevas fechas en las que Burch aterrizará de nuevo con su banda al completo. Los conciertos serán en Perola Negra de Porto (2/07), MusicBox de Lisboa (3/07), sala El Sol de Madrid (4/07) y en el Vida Festival de Vilanova i la Geltrú (6/07).

Burch irrumpió en la escena musical en 2017 con su álbum debut Please Be Mine, diez canciones que forman una oda al romance no correspondido que escribió después de estudiar interpretación vocal de jazz en la Universidad de Carolina del Norte, en Asheville. Please Be Mine se ganó las alabanzas de los críticos por su voz nebulosa, que parece que le sale sola, y sus letras de corazón sangrante.

“Me sorprendió mucho la cantidad de personas que me dijeron que mi música les había ayudado a superar su propia ruptura“, dice acerca de Please Be Mine. “Me conmovió mucho, no me lo esperaba. Me di cuenta de que la gente realmente estaba escuchando mi música y sacando una experiencia positiva de ello, por lo que decidí que con mi próximo disco desvelaría mi propia lucha contra el miedo y la ansiedad“.

First Flower es un recorrido por los pensamientos más íntimos de Burch. A diferencia de Please Be Mine, que giraba en torno a la angustia del desamor, First Flower explora amistades rotas, la relación con su hermana y, sobre todo, la lucha de Burch contra la ansiedad. Burch, con voz suave y cuidadosa, ahuyenta a diario al nerviosismo.

Os dejamos con los detalles de la gira de Molly Burch por España y Portugal: