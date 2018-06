El post-rock de Mogwai será la banda sonora de la película de ciencia ficción Kin. Protagonizada por Jack Reynoe, Zoë Kravitz, Carrie Coon, Dennis Quaid y James Frano. Con este repertorio de actorazos, no podría ser menos la banda sonora que los acompañe. Y no podrían ser más acertados los escoceses.

El primer sencillo fue Donuts. Tras este, Mogwai ha compartido un segundo tema que enlaza muy bien con la complejidad de la película. Como todo, lo bueno tiene un final. Y el de Kin será con We’re Not Done, justo después de los créditos. Un tema donde reina la improvisación que inspira ese espacio, ese universo, que pretende condensar el film. Una auténtica lluvia de estrellas. Ciencia ficción que no sólo se verá, sino que se sentirá. Se podrá escuchar en su totalidad a partir del 31 de agosto, con el lanzamiento de la soundtrack al mercado.