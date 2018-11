Mogwai al Mad Cool 2019

Una confirmación al día y la de hoy hará las delicias de los amantes del rock. Los escoceses Mogwai, una de las piedras angulares del post-rock del siglo XXI, estarán en el Mad Cool 2019. Con el éxito de Every Country’s Sun (2017) aún reciente y la banda sonora de KIN (2018) estrenada hace pocos meses, la formación liderada por Stuart Braithwaite desatará su tormenta de guitarreo sobre los escenarios de Valdebebas. No por ser un grupo habitual de los festivales españoles, esta confirmación pierde relevancia: Mogwai es una de las bandas de rock con un directo más potente en estos días.

Como venimos anunciando durante estas últimas dos semanas, Mogwai se unen al cartel de la cuarta edición del Mad Cool, que ya cuenta con The Cure, The National, Bon Iver, Vampire Weekend, The 1975 y Vetusta Morla como nombres más destacados. Seguimos a la espera de datos sobre cuándo y cómo adquirir los abonos para el evento, que tendrá lugar en Madrid los días 11, 12 y 13 de julio.