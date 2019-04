Modest Mouse comparten el tema “I’m Still Here”

El grupo nativo de Portland Modest Mouse ha compartido hoy en plataformas digitales un nuevo tema: I’m Still Here. La canción había sido estrenada como cara B del single lanzado por la banda durante el pasado Record Store Day, Poison The Well.

Ambos lanzamientos son lo primero que este grupo, liderado por Isaac Brock, comparte desde 2015, cuando lanzaron su sexto álbum Strangers to Ourselves.

“Cause I’m still here, I’m still here, I am still here”, canta Brock a una antigua pareja en esta canción de ritmo acelerado. No se sabe si estos temas anticipan un próximo trabajo de los chicos de Portland, ya que no hay planes anunciados para el sucesor de Strangers to Ourselves. Por ahora, la formación se encuentra en plena gira por Estados Unidos junto a The Black Keys.