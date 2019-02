Modeselektor publica su videoclip para “Who” con Tommy Cash como protagonista

El rapero estonio Tommy Cash protagoniza el nuevo vídeo del dúo alemán de música electrónica Modeselektor. Se trata del videoclip del tema Who, que los germanos han grabado junto a Cash y que sirve de presentación de su nuevo álbum, titulado Who Else, que ha salido el pasado 22 de febrero.

Recordemos, asimismo, que Tommy Cash también ha publicado hace poco un nuevo álbum, ¥€$, que vio la luz el 30 de noviembre y nos vendrá a presentar en directo el 8 de marzo en Barcelona (Fuego Club, en Razzmatazz 1) y el 9 en Madrid (Cool Stage).

En este último trabajo, Cash ha contado con la implicación de varios productores; entre otros, Boys Noize, Amnesia Scanner, A. G. Cook y Danny L. Harle.

Cash, nacido en la ciudad de Tallin, comenzó a hacer ruido en 2014, gracias a internet y sin el amparo de ninguna discográfica. Su estilo hipnótico -que él ha bautizado como “post-Soviet rap”- bebe de Yung Lean como principal inspiración, aunque también de las letras de Kanye West y de un concepto estético que recuerda al de Die Antwoord. Unos directos salvajes y una personalidad extravagante, además de unos videoclips surrealistas y provocadores, le han hecho destacar desde el underground, hasta convertirse en un fenómeno de progresión geométrica, sobre todo en la Europa del Este, lo que le ha llevado a colaborar con artistas como Charlie XCX y Little Big.

Gira de Tommy Cash

8 Mar – BARCELONA – FUEGO Club (Razzmatazz)

9 Mar – MADRID – Cool Stage