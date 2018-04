MØ se pone nostálgica en su nuevo single

Karen Marie Ørsted ha compartido un sencillo mediante una pieza audiovisual que contiene imágenes de su juventud. La compositora danesa, conocida artisticamente como MØ, comenzará esta semana una importante gira por el Reino Unido.

Como anticipo de ese tour ha estrenado este single, titulado Nostalgia. Junto al tema, ha llegado el videoclip formado por material fotográfico de su infancia. Se puede ver a MØ a una edad muy temprana con su madre, comiendo helado o en la nieve.

Sin revalida a la vista

La cantante no edita ningún álbum desde su debut, el No Mythologies To Follow de 2014. Aún así, desde entonces no ha parado de recorrerse Europa y Estados Unidos. Además ha colaborado con importantes nombres como Dua Lipa o Charli XCX.

De esta forma, este flamante single de MØ parece seguir la senda de los anteriores temas colgados de forma independiente. Nights With You, Final Song o Drum, por ejemplo. El pasado año, la vocalista también publicó un EP de seis canciones, When I Was Young.