MØ estrena “Way Down”, su semiapocalíptica nueva canción

Llevamos tiempo deseando escuchar el retorno discográfico de la danesa MØ, y seguro que nos hará bailar nuevamente, como ya podemos escuchar en el adelanto titulado Way Down que ya podemos escuchar desde ayer.

Su segundo trabajo, que se titulará Forever Neverland, está previsto para el próximo 19 de octubre, tras lo que comenzará una gira por diversos países europeos que, por ahora, no le traerá por España.

Respecto a la canción, la artista ha declarado que “es un tema semiapocalíptico sobre sentirse asustado y deprimido por las formas en las que se desarrolla la política mundial estos días.

Toda la información, tanto verdadera como falsa, parece tan caótica y aterradora que a veces quieres escapar de ella por un momento e irte a emborracharte con tu pareja con la esperanza de despertarte reseteado y preparado de nuevo“.

En cuanto a este nuevo trabajo, MØ también ha anunciado los nombres de algunos de los colaboradores que le van a acompañar en esta aventura, como Charli XCX en If It’s Over y Empress Of en Red Wine, así como Nostalgia, la canción anteriormente publicada junto a Diplo.

Tracklist de Forever Neverland, el nuevo disco de MØ