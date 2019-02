MØ estrena nueva canción para la nueva serie de TV de los Moomims

La cantante danesa MØ es una fan declarada de los dibujos animados escandinavos Moomims, y por eso, no se lo ha pensado dos veces a la hora de componer una canción para la serie.

Las nuevas aventuras de estos personajes acaban de ser estrenadas bajo el título Moominvalley y con una canción de MØ titulada I’m Far Away como cabecera. Al respecto, la artista ha afirmado que “ha sido un honor y una alegría trabajar en música para este proyecto. Los Moomins han sido mi universo favorito de dibujos animados desde que tengo memoria y siempre me he identificado con los personajes y las historias. Ser parte de este nuevo y fantástico programa de televisión es un verdadero sueño hecho realidad”.

Aquí podemos escuchar ya esta canción, pero muy pronto tendremos una segunda entrega a la que también estaremos atentos.