Miss Caffeina presenta “Reina”, nuevo adelanto de su próximo disco

Como ya sabemos desde hace tiempo, el inminente nuevo álbum de Miss Caffeina, Oh Long Johnson, estará en la calle el próximo 1 de marzo en una edición que incluirá un Blu-Ray con el concierto fin de gira de Motor City Show.

Hasta ahora conocíamos el tema Merlí, inspirado en la serie de TV3 del mismo nombre y cuya recepción ha sido muy buena por parte del público y de los medios. A esta canción, debemos añadir desde hoy un nuevo adelanto. La pieza en cuestión se titula Reina y ya se puede escuchar en todas las plataformas digitales.

Reina es un tema valiente y más que necesario, donde Alberto se desnuda como nunca antes lo había hecho y habla en primera persona de un pasado que, en sus propias palabras “no siempre fue mejor”. Nace de la necesidad de hacer las paces con esa etapa de su vida y de “todas las cosas que me ocurrieron en una ciudad a la que no siempre me ha sido fácil volver”.



La letra de la canción no necesita explicaciones, con solo una escucha se percibe todo el sentimiento que transmite, la empatía con el autor y la certeza de que, a día de hoy, son cada vez más necesarias este tipo de canciones y de testimonios. Dejémonos llevar y sentir.