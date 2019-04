Mini Mansions reclutan a Alison Mosshart para el videoclip de “Hey Lover”

Mini Mansions, banda de Los Ángeles formada por miembros de Queens of the Stone Age, Arctic Monkeys y The Last Shadow Puppets, han publicado un nuevo vídeo para su última canción, Hey Lover, para lo que han contado con la colaboración de nada menos que Alison Mosshart.

Alison Mosshart, de The Kills, ha dicho de la canción: “Me encanta colaborar con bandas que me adoro, explorar el trabajo de otro artista. Cuando Mikey me mandó Hey Lover y me preguntó si quería cantar en ella, me emocioné. Desde la primera escucha quería oírla una vez tras otra. Lo que me encanta de la canción es que he tenido la conversación de la letra muchas veces, es muy realista. Todos la hemos tenido. Pero nunca ha sonado tan bella. Normalmente suele abordarse este tema desde una perspectiva más punk, desde las tripas, gritando. Mini Mansions hacen que el juego sucio suene elegante”.

El trío angelino Mini Mansions tiene listo el que será su tercer álbum de estudio, Guy Walks Into A Bar…, que se publicará el 26 de julio en Fiction Records. Ya pudimos escuchar el primer adelanto GummyBear, así como ver el vídeo de Works Every Time.

La banda iniciará una gira en mayo, en la que se les une Jon Theodore, que toca junto a Shuman en Queens of the Stone Age, y que revolucionó la dinámica de la banda tocando la batería en Guy Walks Into A Bar…