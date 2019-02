Mini Mansions lanzarán nuevo disco en julio

El trío angelino Mini Mansions ha anunciado recientemente el que será su tercer álbum de estudio, Guy Walks Into A Bar…, que se publicará el 26 de julio en Fiction Records, y del que ya podemos escuchar un primer adelanto titulado GummyBear.

Sobre este primer aperitivo, el cantante Michael Shuman afirma que “aunque GummyBear es una canción más bien divertida y cómica, el sentimiento y la historia tras ella son todo lo contrario. En ese momento quería hacer un álbum de música disco, pero supongo que esto es lo más que conseguiremos acercarnos Mini Mansions a formar parte de la familia Gibb”.

La banda iniciará una gira británica en mayo, en la que se les une Jon Theodore, que toca junto a Shuman en Queens of the Stone Age, y que revolucionó la dinámica de la banda tocando la batería en Guy Walks Into A Bar…, un álbum inspirado en el rock’n’roll que podemos encontrar en la ‘jukebox’ de la barra de un bar, un rock de ese que hace balancear las caderas, alejado de las modas, del lugar e incluso del tiempo. De hecho, “Un tipo entra en un bar…” es el típico arranque de un chiste, pero en esta ocasión estamos ante un tipo que entra en un bar para enfrentarse a la realidad. “Empezó como un chiste porque es un chiste”, cuenta Shuman del título. “Es una manera de empezar la historia de una relación que acaba siendo mucho más intensa y profunda”.

El álbum ha sido una labor de amor individual y colectivo. En el plano individual, las letras del cantante y guitarrista Shuman son las más contundentes y autorreflexivas que haya compartido nunca, todas inspiradas por un torbellino de relación que desde entonces ya se ha disipado. Su exprometida llegó a su vida tras una noche de fiesta, y él compuso la mayoría de las letras mientras estaba de gira. El resultado es su álbum más elegante, directo y pop hasta la fecha. Encontraremos algunas voces adicionales, como un dueto con Alison Mosshart de The Kills en “Hey Lover”, o coros de Z Berg (quien fuera cantante de The Like) en “Forgot Your Name” y la fiestera “Living In The Future”.

A principios de año, en los estudios Barefoot de Hollywood, la banda invitó a su amigo Jon Theodore (Queens of the Stone Age, Mars Volta) a tocar la batería y a modificar así ligeramente el guión establecido. Aunque todos los miembros de Mini Mansions están muy ocupados con otras facetas musicales (el bajista Zach Dawes toca en The Last Shadow Puppets, el teclista Tyler Parkford en Arctic Monkeys, y Shuman ejerce de bajista en QOTSA), es en Mini Mansions donde se encuentran en casa.