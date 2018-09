Mini Mansions lanzan nuevo EP

Mini Mansions regresan con un nuevo EP. Tras tres años de letargo, tras el maravilloso The Great Pretenders, ya podemos escuchar dos de los avances.

La noticia saltó en julio de este año cuando ellos mismos confirmaron que en septiembre editarían un EP con cuatro canciones. Este trabajo verá la luz en plataformas digitales el próximo viernes 28 de septiembre. Por lo que hemos podido saber, en él colaborarán Darren Weiss (Wires On Fire), Mike Kerr (Royal Blood) que colaborará en A Girl Like You y Jon Theodore (Queens Of The Stone Age).

Uno de los avances ha sido el que da título al álbum, Works Every Time, pero ya podemos también disfrutar de Midnight in Tokyo. Dos canciones maravillosas, que no pierden el gancho ni la electricidad de sus anteriores trabajos.

Los orígenes de Mini Mansions

Los angelinos fundaron la banda en 2009, siendo el proyecto original de Zach Dawes. Los antecedentes de Zach eran lo suficiente fuertes como para creer en él: ha formado parte activamente en la banda de The Last Shadow Puppets y ha hecho arreglos para Brian Wilson. Esto entre otras muchas cosas ya que ha participado en varias bandas sonoras de series.

A este emocionante proyecto se unieron Tyler Parkford y Michael Shuman (Queens of the Stone Age). Tras dos discos y este futuro EP, se consagran como una de las bandas a tener en cuenta.

Mini Mansions, de gira con Arctic Monkeys

Su amistad con Alex Turner es vox populi y por ello, siempre que pueden aúnan fuerzas. El de Sheffield prestó su voz para Vertigo, canción que aparecía en su el último trabajo de Mini Mansions y ahora, los de LA, serán los teloneros en alguna de las ciudades de Norteamérica por donde pasará la gira.

También han anunciado fechas en solitario en Londres y París. Una lástima que no pasen por el momento por España. Ya veremos si se animan en un futuro.