Miley Cyrus se une al Primavera Sound

Sí, tal y como lo ven. Una de las divas pop del siglo XXI se une al cartel del festival barcelonés. Miley Cyrus tocará en la segunda jornada del Primavera Sound, el 31 de mayo, junto a Tame Impala, Janelle Monáe, Robyn o Carly Rae Jepsen. Sin duda, este año el festival no dejará de sorprendernos.

Aunque también hay una mala noticia. Y es que su entrada en al line-up se debe a una baja, la de Cardi B. La artista americana se ha visto obligada a cancelar su actuación en el festival debido a compromisos promocionales en los Estados Unidos que no podía aplazar.

Pero con la entrada de Miley, seguramente podremos ver la jornada más pop de la historia del Primavera Sound. La autora de Bangerz, y de hits de gran éxito como Wrecking Ball, We Can’t Stop o Malibu, recientemente ha colaborado con Mark Ronson, en Nothing Breaks Like a Heart, e, incluso, con los Flaming Lips.

Además, Cyrus en la actualidad tiene una de las voces más inconformistas del star system americano, encajándola totalmente en el año que el Primavera Sound se ha definido como la The New Normal.