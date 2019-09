Escucha “Blame It On The Summertime”, el nuevo single de Miles Kane

Miles Kane ha tenido un año muy aprovechado desde el aspecto creativo, ya que desde que publicase Coup de Grace no ha parado de componer canciones y, poco a poco, las va compartiendo para que podamos disfrutarlas. Ahora es el turno de Blame It On The Summertime, un tema escrito junto a su amigo y productor Jamie Biles, con quien aprovecha para componer cada vez que tiene una pausa en la gira, y que tiene un sentimiento absolutamente veraniego y vendrá acompañada por un videoclip grabado en Ibiza.

Por el momento, nos conformamos con escuchar el single después de su espectacular directo de este pasado verano en el Mad Cool Festival.

Miles Kane, artista nacido y criado en Liverpool, descubrió su amor por la música a los 17 años como miembro de la banda The Little Flames, cuya disolución llevó a la formación de The Rascals en 2007. Con The Rascals comenzó la relación entre Miles Kane y Alex Turner, ya que la banda teloneó a Arctic Monkeys ese mismo año. El 2008 Miles se embarcó junto a Turner en el proyecto The Last Shadow Puppets, cuyo primer álbum The Age of The Understatement fue nominado al Mercury Prize. En 2018, Miles Kane lanzó su tercer álbum en solitario Coup de Grace, que fue recibido con loas por parte de la crítica especializada.

Con un curioso y pintoresco look, muy en la línea de sus compatriotas turistas que año tras año abarrotan nuestras costas, Miles Kane arrancó su show con un trallazo como “Silverscreen”, extraído de su último trabajo ‘Coup De Grace’ (2018), para luego acometer “Inhaler”, de su aclamado debut ‘Colour Of The Trap’ (2011). Desde los primeros acordes, el artista británico dejó clara su intención de no guardar ninguna bala en la recámara, descargando todo su arsenal sin concesiones.

Miles Kane, al margen de su apariencia física, se muestra como acostumbra, dando sobradas muestras de su energía y carisma como intérprete y de su solidez como guitarrista. Acompañado de un trío de rock clásico (guitarra, bajo y batería), el concierto del compañero de Alex Turner en The Last Shadow Puppets fue, como no podía ser de otra manera, puro rock. En él confluyen todas las influencias de la música británica de las últimas décadas y las hace pasar por su tamiz sin que pierdan frescura o autenticidad.

No faltaron en su repertorio momentos de menor intensidad, como “Killing The Joke” o “Colour Of The Trap”, o la interpretación de su último single “Can You See Me Now”, además de su particular versión del “Hot Stuff”, de Donna Summer, que ya es casi un fijo en sus directos, o su primer éxito “Come Closer”, para locura de sus seguidores, que se desgañitaron con sus contagiosos coros. La esencia de la música de Reino Unido quedó perfectamente plasmada y dignificada en el concierto que Miles Kane nos regaló en el Mad Cool 2019.