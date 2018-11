Miles Kane enloquece en el videoclip de ‘LA Five Four (309)’

Un siniestro Miles Kane protagoniza el vídeo oficial de una de las canciones de su último disco, Coup de Grace. El británico enloquece en un videoclip oscuro y de temática terrorífica para aprovechar el tirón de Halloween.

El tema en concreto es LA Five Four (309) y en las imágenes se puede ver a Miles Kane en lo que parece ser un abandonado y extraño garaje. “Este es un intenso y espeluznante número que refleja un sueño que solía tener cuando vivía en Los Ángeles… Iba andando por el corredor de un hotel y luego llamaba a la habitación 309“, explica el músico.

Y añade: “Cuando entraba, me despertaba en shock, ¡Y el reloj marcaba las 03:55 cada vez! La locura de los versos soy yo sin riendas, ¡Es como golpear tan fuerte como viene!“.

Miles Kane continúa los últimos meses del año con la gira de presentación de su nueva referencia. Escocia e Inglaterra son las únicas paradas que el cantante tiene en la agenda para noviembre y diciembre de 2018. Su novedad ha llegado cinco años después de su anterior lanzamiento, Don’t Forget Who You Are. Entre medias, Kane volvió a publicar música junto a Alex Turner como The Last Shaddow Puppets.