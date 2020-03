Michael Stipe (R.E.M.) reaparece para concienciarnos frente al coronavirus

Enorme Michael Stipe. Si hace unos días os contábamos que el It’s The End Of The World As We Know It (And I Feel Fine) de R.E.M. había entrado de nuevo en las listas de éxitos debido a la crisis sanitaria global causada por el coronavirus, hoy el que fuera líder de la banda estadounidense ha publicado un vídeo con algunos consejos para sus fans.

Arranca con Stipe cantando el estribillo de la canción, para después dar cuatro sencillos pero importantes consejos, que se resumen en quédate en casa, lávate las manos, mantén la distancia social e infórmate solamente a través de medios oficiales”.

Lo mejor, que él mismo te lo cuente…