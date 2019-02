Michael Stipe colabora en el primer single de Rain Pheonix como solista

La actriz y músico Rain Phoenix ha compartido su primer single como solista. El cantante de R.E.M., Michael Stipe, colabora en la canción Time Is The Killer.

La pareja artística también es la protagonista del videoclip dirigido por Bobby Bukowski y Bradley Gregg. Ambos directores trabajaron en su día con el hermano de Phoenix, River. El actor falleció en 1993 a los 23 años de edad y el año pasado se cumplieron 25 años de aquel hecho. Bukowski lo dirigió en la película de 1991, Dogfight; mientras que Gregg interpretó al hermano de River en la emblemática cinta Cuenta conmigo de 1986.

El tema estrenado forma parte de un lanzamiento previsto para este jueves 14 de febrero. Time Gone incluye también material inédito de la banda de Rain y River Phoenix Aleka’s Attic. Se trata de los cortes Where I’d Gone y Scales & Fishnails.

Rain Phoenix ha indicado en un comunicado de prensa que se siente “obligada y guiada a compartir el River músico con el mundo“. La artista colaboró en los 90, tras el fallecimiento de su hermano, como corista de R.E.M. y Red Hot Chili Peppers. Sin embargo, este es el primer sencillo que destapa como solista.